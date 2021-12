Stetten am kalten Markt vor 3 Stunden

Verabschiedung von Dietmar Götze: Leuchtturmprojekt war die Umwandlung des Truppenübungsplatzes Münsingen

Auf Dietmar Götze folgt als Leiter des Bundesforstbetriebes Heuberg im Januar Marco Reeck. Die große Verabschiedung in der Alemannenhalle in Stetten am kalten Markt fiel wegen der Corona-Pandemie aus.