Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin am Samstag laut Polizei etwa gegen 24 Uhr in der Hauptstraße in Schwenningen auf einen Unfall aufmerksam.

Beim Versuch die Ursache des Knalls auszumachen, sah die Zeugin einen blauen Renault , der in einer Rechtskurve offensichtlich gerade aus fuhr und frontal auf eine Straßenlaterne prallte.

Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden der auf ca. 6000 Euro geschätzt wird. An der Laterne entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen nach eigenen Aussagen beim Fahrer des Wagens einen Atemalkoholgehalt von umgerechnet über 2 Promille feststellen. Der Führerschein des Renault-Fahrers wurde einbehalten.