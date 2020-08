von SK

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchte ein unbekannter Täter in den zurückliegenden Tagen, in ein Wohnhaus in der Alemannenstraße zu gelangen. Ob dies gelang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Nach Angaben der Hausbesitzer wurde aus dem Wohnhaus nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0 75 71/10 40 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.