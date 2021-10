Stetten am kalten Markt vor 3 Stunden

Trauer um Hugo Neusch: Die Gemeinde Stetten am kalten Markt verliert einen angesehenen Geschäftsmann und Kommunalpolitiker

Der angesehene Elektromeister Hugo Neusch ist nur wenige Wochen nach seinem 91. Geburtstag verstorben. Jahrzehnte war er in der Kommunalpolitik in der Heuberggemeinde aktiv, war Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Albstadt-Ebingen und in vielen Vereinen. Er wird der Region fehlen.