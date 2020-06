Ab dem 12. Juni bewirten im Biergarten immer freitags ab 16 Uhr die Mitglieder des Tennisclubs. Bei Bedarf kann das Angebot auch erweitert werden. An vier Sonntagen während der Sommersaison soll es zudem spezielle Angebote wie Familientage geben, wie TC-Vorsitzender Thomas Blazko dem SÜDKURIER erzählte.

Trotz fehlender Einnahmen aus dem ersten Halbjahr, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, habe der Verein an der Verwirklichung des Projektes Biergarten festgehalten. Es soll ein Ort zum gegenseitigen Austausch und zum Wohlfühlen entstehen.

TC-Mitglieder helfen bei Refinanzierung der Sitzplätze

Nach der ausgebliebenen Förderung durch das Regionalbudget Konversionsraum Alb in diesem Jahr haben sich einige Mitglieder des TC zusammengeschlossen und eine Patenschaft für die neuerworbenen Sitzplätze im Biergarten übernommen. Durch Spendenzusagen von 70 Euro pro Person und Sitzplatz konnte bereits die Hälfte der neuen 30 Plätze refinanziert werden, erzählte Blazko. „Wir bedanken uns besonders bei unseren Sponsoren, Helfern und Freunden für die Unterstützung, ohne die das alles nicht machbar wäre.“

Projekt als Investition in die Zukunft

Blazko betonte: „Der Biergarten ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Vereins. Wir wollen für alle Generationen ein attraktives Angebot, auf und neben dem Platz schaffen. Nur so können wir in der heutigen Zeit Menschen bewegen und für den Tennissport begeistern.“

In idyllischer Lage befindet sich die Sportanlage vom Tennisclub Schwenningen/Heuberg. Neben den 60 Plätzen im Biergarten wurden auch zwei neue Bänkle vor dem Center-Court aufgestellt.

Der Tennisclub wurde am 8. Mai 1978 gegründet und zählt derzeit 177 Mitglieder. Neumitglieder erhalten 2020 einen Rabatt von 20 Prozent auf den Jahresbeitrag.

Informationen gibt es auf der Internetseite des TC Schwenningen.