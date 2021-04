Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Stettens Verwaltung sah sich wegen Baubeginn „in Zugzwang“

Die Verwaltung von Stetten am kalten Markt erklärt, warum jetzt doch ein Bodenzwischenlagerplatz in Storzingen genutzt wird. Hintergrund ist, dass noch keine Genehmigung für den Bodenzwischenlagerplatz an der Ecke „Storzinger Straße/In der Breite“ vorliegt, der Baubeginn am Schneckenberg aber unmittelbar bevorstand.