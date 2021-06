Stetten am kalten Markt vor 32 Minuten

Stettener Sommertheater mit dem Landesamateurtheaterpreis ausgezeichnet

Die Inszenierung „Stetten dem Himmel so nah“ erhält den Landesamateurtheaterpreis. Die Verleihung löst in der Heuberggemeinde Stetten am kalten Markt große Freude aus.