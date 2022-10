von Gerd Feuerstein

Der „Stettener Oktober“ ist und bleibt ein absoluter Renner. Auch in 19. Auflage lockte die traditionelle Veranstaltung des Wirtschaftsverbundes zahlreiche Besucher in die Heuberggemeinde. Und das, obwohl im gesamten Umfeld ebenfalls verkaufsoffene Sonntage auf dem Programm standen. Überdies meinte es das Wetter sehr gut mit den Organisatoren.

Den Startschuss markierte der Stettener Frauenlauf, über dessen 14. Auflage mit knapp 100 Teilnehmerinnen wir noch gesondert berichten. Einmal mehr zeigte sich, dass das attraktive Rahmenprogramm, das der Wirtschaftsverbund stets auf die Beine stellt, die Menschen in Scharen auf den Heuberg lockt. Sah es anfangs nach verhaltenem Besuch aus, so bevölkerten am Nachmittag tausende Besucher Stettens Flaniermeile.

Fasziniert verfolgen Luisa, Felix und Jakob, wie die moderne Maschine von „Sauter-Textildruck“ ein Firmenlogo auf die Vorlage stickt.

Dort präsentierten sich Handwerksbetriebe und Dienstleister. Und die Stettener Feuerwehr sowie das DRK Heuberg-Donautal stellten ihre Gerätschaften und ihr Leistungsspektrum zur Schau. Beim Bauernmarkt im Schlosshof wurde allerhand feil geboten und spätestens als die Feuerwehrkapelle zum Platzkonzert und dem traditionellen Hammellauf aufrief, gab es dort fast kein Durchkommen mehr.

„Mischter Toscana“ faszinierte während des Stettener Oktobers vor allem die kleinen Besucher mit seinen XXL-Seifenblasen.

Das bunte Rahmenprogramm und ein umfangreiches kulinarisches Angebot sorgten dafür, dass weder bei kleinen noch großen Gästen Langeweile aufkam. Während Mama und Papa sich in den Fachgeschäften beraten ließen und in Ruhe shoppen und Schnäppchen machen konnten, drehten die Kleinsten kostenlose Runden im nostalgischen Kinderkarussell oder amüsierten sich blendend bei der Show von „Mischter Toscana“. Der faszinierte mit seinem XXL-Seifenblasen-Spektakel, seinen Zauberkünsten oder als Stelzenmann und Ballonmodellierer vor allem die Kinder, die auch in der Hüpfburg oder beim Glücksenten-Angeln auf ihre Kosten kamen.

Mit tollen Auftritten sorgen die „Ladykracher“ für beste Unterhaltung.

Mit tollen Auftritten und klasse Choreographien sorgten die „Ladykracher“ des TSV Stetten a.k.M. für einen Augenschmaus, derweil die Band „Pentomino“ dem Publikum ab 16.30 Uhr bei Getränke Nolle mächtig einheizte.