Stetten am kalten Markt vor 22 Stunden

Sportgelände des SV Storzingen endlich am Kanalnetz

Mit Kosten von 33000 Euro hatte der SV Storzingen in der Gemeinde Stetten am kalten Markt für den Anschluss seines Geländes an die öffentliche Kanalnetz gerechnet. Mit viel ehrenamtlichem Engagement, Crowdfunding, großzügigen Spenden, Einbeziehung weiterer Partner und einem möglichen Zuschuss könnte die Kasse des Vereins jetzt jedoch nur mit rund 5000 Euro belastet werden.