Stetten am kalten Markt vor 4 Stunden

Die alpinen Skimeisterschaften des Kreises Sigmaringen wurden in Damüls ausgetragen. Dabei gingen in den Disziplinen Slalom und Riesentorlauf über 50 Läuferinnen und Läufer aus unterschiedlichen Vereinen an den Start. Veranstalter waren der Ski-Club