Nach den verheerenden Unwetterereignissen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist der Gemeinderat überzeugt, dass die alten Sirenenanlagen in der Gemeinde wieder in Betrieb genommen und ertüchtigt werden sollten. Vom Land kann es dazu Fördermittel geben.

Was schon in grauer Vorzeit bestens funktionierte, soll in der Heuberggemeinde in Zukunft wieder zum Standard werden: Die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren mittels laut heulender Sirenen. In seiner Sitzung am vergangenen Montag machte der