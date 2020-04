Stetten am kalten Markt vor 3 Stunden

Schulzentrum bereitet sich auf den Start des Präsenzunterrichts vor

Für 95 Schüler der Klassen 9 und 10 geht am 4. Mai am Schulzentrum in Stetten a.k.M. der Unterricht wieder los. Derzeit bereiten Schulleitung und Hausmeister anhand eines Hygieneplans alles Nötige vor.