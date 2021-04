von Gerd Feuerstein

Mit einem Ausfall der Stromversorgung hatten am vergangenen Dienstag etliche Haushalte an der Ecke „Storzinger Straße/In der Breite“ zu kämpfen. Grund: In eine sogenannte Muffe eines im Gehweg verlegten Kabels war Feuchtigkeit eingedrungen, wodurch ein Kurzschluss ausgelöst wurde.

Das Sub-Unternehmen der EnBW beginnt mit den Grabarbeiten. | Bild: Feuerstein, Gerd

Bereits am späten Montagabend bemerkten erste Haushalte den Ausfall des Stroms, hatte sich doch plötzlich der Fernseher abgemeldet. Am frühen Dienstagmorgen mussten dann mehrere Anlieger feststellen, dass der Strom ausgefallen war. Weder der Radiowecker, noch die Kaffeemaschine, geschwiege denn die Heizung oder das automatische Garagentor funktionierten wie gewohnt. Der erste Notruf bei der EnBW sei dann ungefähr morgens um 5 Uhr eingegangen, berichtete Nico Bitsch unserer Zeitung, der für den Energieversorger vor Ort im Einsatz war. Schnell war von der EnBW ein Messwagen im Einsatz, mit dem eine genauere Lokalisierung der Schadstelle möglich war. Ausgehend von einem Verteilerkasten „In der Breite“ wurde schnell deutlich, dass sich die schadhafte Muffe rund 80 Meter entfernt befand.

Der beschädigten Muffe ist der Kurzschluss deutlich anzusehen. | Bild: Feuerstein, Gerd

In der Folge wurde von den Mitarbeitern der EnBW sofort das „vertraglich verpflichtetes Subunternehmen“ mit den notwendigen Ausgrabungsarbeiten beauftragt und parallel die betroffenen Haushalte informiert, deren Stromversorgung zur Sicherheit komplett abgekoppelt wurde. Gegen Mittag war der Gehweg bereits weitgehend ausgeschachtet und Nico Bitsch konnte seine Arbeit aufnehmen und die beschädigte Muffe austauschen, beziehungsweise das geschädigte Kabel reparieren.

Nico Bitsch hat das Kabel bereits wieder geflickt und macht sich daran, die Verbindungsstellen zu verschweißen. | Bild: Feuerstein, Gerd

„So gegen 14 Uhr wird die Stromversorgung wohl wieder wie gewohnt funktionieren“, beruhigte er einen Anlieger, der sich nach der Dauer der Unterbrechung erkundigte. Wie Bitsch gegenüber unserer Zeitung bestätigte, seien in Stetten a.k.M. in letzter Zeit tatsächlich mehrere Stromausfälle wegen beschädigter Kabel angefallen. Als Ursache machte Bitsch zum einen verstärkte Bautätigkeiten in der Gemeinde aus. Zum anderen sei „vermutlich auch beim Ausbau des Breitbandnetzes“ das eine oder andere Kabel „leicht beschädigt“ worden, ohne allerdings den Stromversorgung zu informieren: „Auch geringfügige Schäden an Kabeln können – zum Beispiel durch eindringende Feuchtigkeit – langfristig zu einem Ausfall führen“, zuckt er mit den Schultern.