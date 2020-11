von Gerd Feuerstein

Die Sanierung der Schneckenbergstraße in Storzingen wird nun doch erheblich billiger, als in der Oktobersitzung des Gremiums angenommen. War seinerzeit von Bruttokosten in Gesamthöhe von rund 776 000 Euro die Rede, so konnte die Maßnahme nun zum Preis von 459 719,25 Euro an die Firma Clemens Müller aus Albstadt-Lautlingen vergeben werden.

Pauschalpreis von 395 000 Euro abgelehnt

Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Vergabe an diese Firma zu, die als deutlich günstigster Bieter aus der Ausschreibung hervor gegangen war. Die Firma hatte am 2. November sogar noch ein Nebenangebot zum Pauschalpreis von 395 000 Euro abgegeben, dessen Annahme das Gremium aber auf eindringliche Empfehlung des Planungsbüros Sweco aus Balingen sowie der Verwaltung allerdings ablehnte. Grund: Das Planungsbüro zeigte sich überzeugt, dass das Angebot – das satte 43 Prozent unter der Kalkulation von Sweco lag – „nicht auskömmlich kalkuliert“ sei, wie dessen Vertreter Erwin Scher in der Hohenzollernhalle erläuterte.

Bei der Komplexität der Sanierung schwer kalkulierbar

Erwin Scher (links) vom Planungsbüro Sweco aus Balingen erläuterte dem Gemeinderat die Gründe für die Ablehnung des günstigen Pauschalangebotes. Markus Spende (rechts) von der Bauverwaltung hört aufmerksam zu. | Bild: Gerd Feuerstein

„Nach unserer Auffassung kann man ein derart komplexes Bauvorhaben nicht pauschal kalkulieren“, sagte Scher und führte auf Nachfrage aus dem Gremium diverse Argumente ins Feld. So sei die Menge des anstehenden Felsens bei den entsprechenden Grabarbeiten nicht berechenbar. Zwar seien im Vorfeld Schürfgruben zur Erkundung vorgenommen worden, doch diese lieferten nur punktuelle Informationen. Bei derart starken Hanglagen wie in der Schneckenbergstraße könnten die Abweichungen der tatsächlich vorhandenen Felsschicht gravierend sein und sich sowohl positiv wie auch negativ auf die Herstellungskosten auswirken: „Dies kommt einem reinen Glückspiel gleich“, so Scher, der weitere Unwägbarkeiten ins Felde führte, die bei der Hangsicherung mit Mauerscheiben oder bei der Entsorgung des Bodens vorkommen könnten.

Gefahr von „Mondpreisen“

So sei bei zwei von fünf Schürfungen Boden entdeckt worden, der mit Blei belastet war. Zwar seien die Mengen des belasteten und nicht belasteten Bodens in der Ausschreibung geschätzt worden, doch sei eine genaue Mengenermittlung erst bei Ausbau der alten Straße möglich: „Treten andere Verhältnisse als geschätzt auf, so ist der Unternehmer auch bei einem Pauschalangebot zu Nachträgen berechtigt“, wies Scher auf die Gefahr von „Mondpreisen“ hin, die dann gefordert werden könnten. Schließlich könne es auch passieren, dass sich die Firma „total verkalkuliert“ habe, dadurch in Schieflage gerate und die Baustelle nicht fertigstellen könne: „Dann muss ein dritter Anbieter die Baustelle fertigmachen, und die Baukosten schießen in die Höhe“.

Interesse an fairem Umgang mit Baufirmen

Zwar war die Annahme des Pauschalangebots einerseits verlockend, andererseits führte die Debatte zu dem einhelligen Ergebnis, dieses auszuschlagen und den Auftrag an die gleiche Firma zum „normal kalkulierten Preis“ zu vergeben: „Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir an einen fairen Umgang mit den Baufirmen interessiert sind“, betonten der Leiter der Bauverwaltung, Kämmerer Ermilio Verrengia, und sein Mitarbeiter Markus Spende.