Stetten am kalten Markt vor 13 Minuten

Rücknahme des Bauantrags für Bodenzwischenlagerplatz in Meßkirch

Der Streitpunkt mit Anliegern an der Ecke Storzinger Straße/In der Breite im Zusammenhang mit der Sanierung der Schneckenbergstraße in Storzingen ist endgültig vom Tisch. Künftig will die Verwaltung jeweils individuell nach passenden Lagerflächen suchen.