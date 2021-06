Schwenningen Nur für Abonnenten vor 10 Stunden

Remensperger eröffnet Bäckereifiliale in Schwenningen

In der Schwenninger Hauptstraße startet am Freitag der Verkauf in der neuen Bäckereifiliale von Remensperger. Ende Juli gibt es dort auch wieder einen Postverkaufspunkt. „Albert‘s Backstube“ war Ende Mai geschlossen worden.