Stetten am kalten Markt vor 9 Stunden

Premiere für die Jugendfeuerwehr von Stetten am kalten Markt: Eigene Kirbeübung am Heubergstadion

Der Feuerwehrnachwuchs zeigte, was in ihm steckt. Viele Zuschauer verfolgten die Übung am Heubergstadion. Am Ende wurden die Aufgaben gekonnt bewältigt und es gab viel Lob.