Stetten am kalten Markt vor 6 Stunden

Pflegepark in Stetten am kalten Markt wird Wirklichkeit

Am Dienstag, 14. September, findet der öffentliche Spatenstich für den neuen Pflegepark in Stetten am kalten Markt statt. Bei einer Veranstaltung im Anschluss soll die Bevölkerung umfangreich über das Bauprojekt und das Konzept „Viertel4“ informiert werden.