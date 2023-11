Forstingenieurin Patricia Pöhler hat zum 1. November die Leitung des Forstreviers Schwenningen und damit die Nachfolge des bisherigen Revierleiters Jürgen Kuhl angetreten. Das ist einer Mitteilung des Landratsamtes zu entnehmen. Für Kuhl begann damit nach 25 Jahren Betreuung der Gemeinden Beuron und Schwenningen die Freistellungsphase im Rahmen seiner Altersteilzeit. Zum 1. Juli 2025 tritt er dann offiziell in den Ruhestand ein.

Als neue Revierleiterin ist Patricia Pöhler zuständig für die Privat- und Kommunalwälder der Gemeinden Beuron und Schwenningen. Pöhler ist Absolventin der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und zertifizierte Waldpädagogin. Seit April 2021 war sie im Rahmen einer Trainee-Ausbildung als Forstamtsassistentin beim Landratsamt Sigmaringen tätig.

Patricia Pöhler hat bereits ihr Büro im Rathaus in Schwenningen bezogen und übernimmt die Mobiltelefon- und Festnetznummer ihres Vorgängers. Erreichbar ist sie unter den Telefon-Nummern 07579-933417 und 0173-3013949, per E-Mail an patricia.poehler@lrasig.de und unter der Anschrift: Patricia Pöhler, Forstrevier Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9 in Schwenningen.