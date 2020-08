von Karl-Peter Neusch

Bereits zum zweiten Mal feierten die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Großer Heuberg/St. Barbara auf der großen Wiese neben der Frohnstetter Pfarrkirche am Sonntag einen Gottesdienst im Freien, der von Militärpfarrer Pater Stefan Havlik und Diakon Michael Adelbert abgehalten wurde. Anlass war das Hochfest Maria Himmelfahrt. Viele Gläubige nutzten wie vor vier Wochen beim Wortgottesdienst mit Michael Adelbert, der damals von Thomas, Lukas und Johannes Hahn musikalisch gestaltet wurde, die Gelegenheit, sich versammeln. Diesmal umrahmte der Musikverein Frohnstetten den Gottesdienst.

Mehr Mut und Engagement gefordert

Nach der Segnung der von den Frohnstetter Landfrauen gebundenen Kräutersträuße, rief Pater Stefan in seiner Predigt die Kirche und ihre Vertreter dazu auf, gerade in der Coronakrise mehr Mut und Engagement zu zeigen und sich nicht hinter Vorschriften und Verordnungen zu verstecken. Gerade in solchen Krisenzeiten würden sich die Menschen nach Gemeinschaft, nach mutmachendem Zuspruch und nach Nähe sehnen. Viele Christen seien aber von der Reaktion der Kirche enttäuscht worden. Statt mit Ideenreichtum und Kreativität auf die Menschen zuzugehen, habe man vielerorts den Eindruck gehabt, dass Corona nahezu alle kirchlichen Aktivitäten zum Stillstand gebracht habe.

Spontaner Applaus nach der Predigt

Dass die Mehrheit der anwesenden Gläubigen dies auch so sieht, zeigte der Applaus, der nach Pater Stefans Predigt spontan einsetzte. Er selbst hatte in der Krise mit Autogottesdiensten auf dem Kasernengelände immer wieder die Nähe zu den Menschen gesucht und ihnen die Möglichkeit gegeben, Gemeinschaft zu erleben und Stärkung zu erfahren.