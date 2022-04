Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Pachterhöhung gegenüber den Landwirten vertretbar

Der Gemeinderat von Stetten am kalten Markt hat der Erhöhung der Pacht für landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde in zwei Stufen zugestimmt. Aktuell liegt der Preis in der Region auf dem untersten Niveau.