von Gerd Feuerstein

Der Stettener Wirtschaftsverbund erfreut seine Kunden auch in diesem Jahr wieder mit seiner traditionellen Osteraktion. So werden in den kommenden Tagen bis Ostern in allen teilnehmenden Geschäften wieder weit über 3000 Ostereier an die Kunden verschenkt. „Wir wollen damit die Verbundenheit zu unseren Kunden zum Ausdruck bringen und uns für deren Treue ganz herzlich bedanken“, betont Oliver Neusch. Wie der Präsident des Wirtschaftsverbundes wissen lässt, würden nicht nur die Konsumenten in den Geschäften mit den Ostereiern beschenkt.

Ostereier für die Senioren

Auch die Mitglieder des „Bürgertreff 60Plus“ dürften sich wieder über die Aufmerksamkeit des Einzelhandels freuen: „Leider können wir die Eier wegen der Corona-Pandemie heuer nicht persönlich beim Bürgertreff vorbei können“, bedauert Oliver Neusch. Trotzdem dürften sich die Seniorinnen und Senioren über einen prall gefüllten Korb mit bunten Ostereiern freuen: „Diesen haben wir an Cheforganisatorin Elfriede Müller übergeben, die mit ihrem Team die Eier an die Mitglieder überbringen wird“.

Einkaufsgutscheine zu gewinnen

Die kleinen und die großen Rätselfreunde werden bei der traditionellen Osteraktion wieder nicht zu kurz kommen. Denn der Wirtschaftsverbund hat erneut ein Oster-Rätsel vorbereitet, bei dem es 20 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 10 Euro zu gewinnen gibt. Wer mitmachen will, kann das Oster-Rätsel in den teilnehmenden Geschäften mitnehmen oder es sich von der Homepage des Wirtschaftsverbundes (www.wirtschaftsverbund-stetten.de) oder dessen Facebook-Seite herunter laden.

Abgabe bis 3. April

„Die ausgefüllten Rätsel können bis zum 3. April bei Getränke Nolle in Stetten am kalten Markt abgegeben, oder per E-Mail an ostern@wirtschaftsverbund-stetten.de eingesendet werden“, so Präsident Oliver Neusch. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Dienstag, 6. April. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt und auf Homepage des Wirtschaftsverbundes veröffentlicht.