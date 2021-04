von Karl-Peter Neusch

Ohne größere Diskussion gaben die Frohnstetter Bürgervertreter bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung einmütig ihre Zustimmung zum eingereichten Bauantrag der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) zur Aufstellung einer Mobilfunkanlage mit einem knapp 45 Meter hohen Funkmast in Verlängerung der Amerikastraße oberhalb der Abzweigung in den Ebinger Weg.

Vorangegangen waren allerdings im Vorfeld der sich nun schon drei Jahren hinziehenden Planungen mehrere Sitzungen des Ortsgremiums bei denen es hauptsächlich um den am besten geeigneten Standort ging. Der dem Bauantrag zugrunde liegende Platz hatte der Ortschaftsrat nach Abwägung aller Aspekte als am besten geeignet empfohlen. Nach eingehender Prüfung gab schließlich die DMFG „grünes Licht“ und strebt jetzt eine zeitnahe Realisierung des Projektes an. Nach eingehendem Studium der vorgelegten Pläne gab es einzig bei der Höhe des geplanten Masts Nachfragebedarf seitens des Ortschaftsrates. Die geplante Höhe sei allerdings notwendig, so der Antragsteller, um eine optimale Abdeckung vor allem des Industriegebietes Ebinger Straße zu gewährleisten. Mit der Empfehlung des Frohnstetter Ortschaftsrates als Basis, wird jetzt der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Genehmigung des Bauantrages beschließen.