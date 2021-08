Der Ökumenische Förderverein hat eine Spendenaktion gestartet, bei der schon fast 10 000 Euro zusammengekommen sind. Die Initiatoren hoffen auf weitere Unterstützung, damit Menschen in den betroffenen Gebieten, deren Existenz bedroht ist, geholfen werden kann.

Das schlimme Schicksal der von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal und in verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen hat überall in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, um die zu unterstützen, die buchstäblich