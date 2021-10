von Sk

Obwohl ihm der Führerschein durch die Polizei bereits entzogen worden war, fuhr am Montagnachmittag ein 24-Jähriger mit seinem Auto im öffentlichen Straßenverkehr. Polizisten des Polizeipostens Stetten am kalten Markt sahen den 24-Jährigen und kontrollierten ihn. Nachdem der 24-Jährige bereits in den vergangenen Tagen ohne Führerschein kontrolliert wurde, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der junge Mann wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.