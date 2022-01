Stetten am kalten Markt vor 18 Stunden

Neujahrsgespräch mit Oberst Jochen Gumprich: Fähigkeiten der Bundeswehr gefragt

Der Standortälteste, Oberst Jochen Gumprich, berichtet über die Herausforderungen für die Bundeswehr am Standort Stetten am kalten Markt und darüber hinaus. Am 25. Juni ist wieder ein Tag der Bundeswehr geplant, nachdem viele Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie ausfielen.