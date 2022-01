Stetten am kalten Markt vor 4 Stunden

Neue Kämmerin in Stetten am kalten Markt vorgestellt

Géraldine Emser tritt am 1. April das Amt der Kämmerin in der Gemeinde Stetten am kalten Markt an. Bisher ist sie in Lauchertal in dieser Position tätig. Sie tritt die Nachfolge von Ermilio Verrengia an, der zum Bürgermeister in der Stadt Balingen gewählt wurde.