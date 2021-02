Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Narrenfahrplan der Stettener Bockzunft in Zeiten von Corona

Die Bockzunft hat sich trotz Corona-Pandemie sehr viel für die Fasnet einfallen lassen – natürlich alles Konform der geltenden Regeln. So wird beispielsweise Narrenbolizei Herbert „Heppe“ Schittkowski am Schmotziga ab 6 Uhr einsam und alleine die Narren wecken, Narrenbürgermeisterin Jessica Scheck will das Zepter der Stadt übernehmen, die Kinder erwartet eine Schnitzeljagd und einiges mehr.