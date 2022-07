Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Ein dramatischer Unfall hat sich am Samstagnachmittag bei Stetten a.k.M. ereignet. Laut Polizeibericht war der 34-jährige Fahrer einer Honda zu schnell unterwegs. Als er die L 197 von Thiergarten in Richtung Stetten befuhr, sei der Mann in