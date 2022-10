von Susanne Grimm

Das 40-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft haben die französische Gemeinde Montlhéry und Stetten am kalten Markt kürzlich mit einem Jubiläumsfest im Soldatenheim „Haus Heuberg“ gefeiert. Hierbei nutzten Bürgermeister Maik Lehn und sein französischer Amtskollege Claude Pons die Gelegenheit, die Paten- und Freundschaft ihrer Gemeinden per Urkunde zu vertiefen. Maik Lehn, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Stettener Partnerschaftsausschusses ist, nutzte diesen Rahmen, um die aktiven Mitglieder zu ehren, die sich in der Vergangenheit um diese kommunale deutsch-französische Freundschaft verdient gemacht haben. Auch zeichnete er seinen französischen Amtskollegen Pons mit der Goldenen Partnerschaft-Verdienstnadel aus.

Adenauer hat die Grundlage gelegt

Lehn erinnerte an die Zeit, als Adenauer und De Gaulle die Grundlage für ein vereintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft gelegt haben. Eine daraus resultierende Städtepartnerschaft war die zwischen Montlhéry und Stetten am kalten Markt, wobei die Heuberggemeinde damals vier französische Kommunen zur Auswahl hatte. „Ganz offensichtlich war aber bereits beim ersten Besuch in Montlhéry die gegenseitige Sympathie so groß, dass auf beiden Seiten der Boden für eine Jumelage sehr schnell bereitet werden konnte“, so Lehn. Mit gegenseitigen Besuchen durch offizielle Delegationen, von Schulen und Vereinen konnte am 29. Mai 1982 in Stetten a.k.M. und am 12. September die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunde von den damaligen Bürgermeistern Horst Lupfer und Maurice Picard vollzogen werden. Lehn, dessen Rede von Jürgen Sieber ins Französische übersetzt wurde, drückte den Personen der ersten Stunde für diese Partnerschaft Respekt und Anerkennung aus.

Die beiden Bürgermeister Claude Pons, links, und Maik Lehn besiegeln die Partnerschaft zwischen ihren Gemeinden neu. | Bild: Susanne Grimm

Claude Pons betont den gegenseitigen Respekt

Auch sein Amtskollege Claude Pons, dessen Rede Annick Braquet, Ehefrau von Joel Braquet, Vorsitzender des französischen Partnerschaftsausschusses, übersetzt wurde, hob die Bedeutung dieser Beziehung hervor. „Dadurch ist gegenseitiger Respekt, Verständnis und Wertschätzung entstanden“. Deshalb richtete er „dankbare Gedanken an jene, die dazu beigetragen haben, diese Beziehung in jeder unserer Begegnung zu einem Moment des Teilens, der Brüderlichkeit und Authentizität gemacht haben: Horst Lupfer und Maurice Picard!“ Er zitierte Konrad Adenauer, der gesagt hatte: „Die Einheit Europas ist ein Traum von einigen. Sie ist zur Hoffnung vieler geworden und heute ist sie eine Notwendigkeit für alle!“ Ein solcher Jahrestag bedeute aber auch, das Erbe weiterzugeben und auszubauen, die geschwisterliche Bindung solle nicht vernachlässigt werden. „Herzlichen Glückwunsch zu unserer deutsch-französischen Partnerschaft“, sagte er und fügte mit französisch-sympathischem Pathos hinzu: „Es lebe Stetten, es lebe die deutsch-französische Freundschaft, das freie und souveräne Europa und es lebe die in Vielfalt vereinte Europäische Gemeinschaft!“

Der Bürgermeister Maik Lehn, links, ehrte Jürgen und Ulrike Sieber, Bernhard Bubser, Pierre Caudrelier, Luzia und Erwin Graf, sowie Johann Högel und Angela Schmid (nicht im Bild) für ihre Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft. | Bild: Susanne Grimm

Begegnungen prägen die besondere Freundschaft

Joel Braquet ließ in seiner Rede die vielfältigen Begegnungen zwischen den „Montlhéryanern“ und Stettenern Revue passieren: bei der Einweihung des Rathauses in Montlhéry, bei den Mittelalterfesten beider Gemeinden, der Fasnet in Stetten. Und gibt es in Montlhéry typische Produkte wie Rotwein, Käse und Crêpes, in Stetten sind es Bier und „Wurscht“, herrlich ausgesprochen von Dolmetscherin Annick Braquet. Joel Braquet zog eine positive Bilanz. „Wir schaffen es, eine enge Verbindung zu halten. Und wenn Corona und die globale Wirtschaftslage uns in Ruhe lassen, bereiten wir mit Ulrike und Jürgen Sieber für kommenden Mai einen Besuch vor“.

Stetten am kalten Markt Start für stetigen Schüleraustausch zwischen Stetten und Montlhéry Das könnte Sie auch interessieren

Heute ist die Freundschaft besonders wichtig

„Lasst uns Freunde bleiben, so können wir immer aufeinander zählen“, appellierte Braquet an die Festgesellschaft. Das betonte auch der Stettener Bürgermeister: „Heute ist es mehr denn je wichtig, eine freundschaftliche Beziehung zu unseren Partnern und Freunden in Europa zu pflegen“. Lehn dankte den Ausschussmitgliedern Jürgen Sieber und Oliver Beil, die die vergangenen zehn Jahre der Partnerschaft aufgearbeitet und die bisherige Chronik von Günther G. Töpfer um diese Jahre erweitert hatten. Die 76 Seiten umfassende Chronik lag für die Gäste zum Mitnehmen parat. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte das beliebte Laienorchester „Collegium Musicale“ unter der Leitung von Jörg Burkhart. Die Klassik-Musiker entboten mit Stücken wie „Sous le Ciel de Paris“ oder „Moulin Rouge“, dem Heimatland der Gäste freundschaftliche Grüße.