Gemeinsamer Neujahrsempfang von Bundeswehr und Gemeinde in Stetten a.k.M. Bürgermeister Maik Lehn blickt optimistisch in die Zukunft.

Stetten am kalten Markt vor 4 Stunden

Nach zweijähriger Pause fand am vergangenen Dienstag in der Heuberggemeinde wieder der gemeinsame Neujahrsempfang von Gemeinde und Garnison statt. Rund 300 Gäste konnten Bürgermeister Maik Lehn und Oberst Michael Frick in der festlich dekorierten