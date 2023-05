Die jährliche Modellbahnausstellung Anfang Januar in Stetten ist bereits zu einer festen Einrichtung geworden. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung leider längere Zeit pausieren. Und durch die Energiekrise im letzten Winter musste die Ausstellung abermals, in die wärmere Jahreszeit, verschoben werden. Die „21. Stettener Modellbahntage“ finden nun am 20. und 21. Mai im Gemeindezentrum Stetten statt. Wie gewohnt mit einer großen Vielfalt an Modellbahnen und einem interessanten Rahmenprogramm, so dass alle großen und kleinen Modellbahnfans wieder voll auf ihre Kosten kommen werden. Nicht weniger als 17 liebevoll ausgestaltete Anlagen und Exponate zeigen die ganze Bandbreite des Modellbahn-Hobbys. Insgesamt rund 20 Aussteller sorgen für eine überaus abwechslungsreiche Veranstaltung. Dabei wird es wieder sehr international zugehen: Aussteller aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und aus der Schweiz werden zu Gast sein. Die Ausstellung steht dabei wieder ganz unter dem Motto: „Erlebniswelt Modellbahn“.

Eines der Highlights der diesjährigen Ausstellung bringt der Holzwinkler Modellbahnclub aus Welden (bei Augsburg) mit nach Stetten. Eine riesige H0-Anlage in der beliebten Epoche 3 mit über 120 Metern Gleislänge und 250 Weichen. Eine weitere Besonderheit wird der Nachbau eines Abschnittes der berühmten Höllentalbahn mit dem Bahnhof Hirschsprung im Maßstab 1:220 sein. Zusätzlich wird es eine Tombola, einen Modellbahnflohmarkt sowie eine Bewirtung mit Speisen und Getränken sowie Kaffee und selbstgebackenem Kuchen geben.

Zum ersten Mal können die Stettener Modellbahner etwas ganz Besonderes anbieten: Eine 5-Zoll-Echtdampfbahn zum Mitfahren. Die Abfahrtsstelle wird sich direkt am Eingang zum Gemeindezentrum befinden.

Die Modellbahntage im Gemeindezentrum Stetten öffnen am Samstag, 20. Mai, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Mai

von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.mec-stetten-donau.de.