Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Meinungen und Wünsche von Stettens Bürgerinnen und Bürgern gefragt

Am 14. Mai findet in der Alemannenhalle der „Zukunftstag“ in Stetten am Kalten Markt statt. Die Beteiligten informierten über das Vorgehen. Im Vorfeld gab es eine Ortsbegehung, einen Workshop und Experteninterviews.