Stetten am kalten Markt vor 4 Stunden

Mein Haus, meine Wohnung: Vier Generationen unter einem Dach

In einem ehemaligen Wohnhaus für Offiziere in Stetten am kalten Markt wohnen 16 Menschen aus vier Generationen zusammen. Ein Wohn- und Lebensmodell, dass ursprünglich gar nicht so geplant war.