Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Mehr als 170 Kinder machen bei der Schnitzeljagd der Bockzunft mit

Der Bockzunft gelang es in der Corona-Pandemie, dem Narrensamen eine Freude zu bereiten. Narrenbürgermeisterin Jessica Scheck und ihr Helferteam organisierten unter Beachtung der Corona-Regeln eine Schnitzeljagd in der Stadt, an der sich über 170 Kinder beteiligten.