Weihnachten das Fest der Musik! Seit vielen Jahren gestaltet das Heinrich-Schütz-Vocal-Ensemble aus Überlingen in verschiedenen Kirchen der Region musikalische Festkonzerte. In diesem Jahr in der Evangelischen Kirche – Blaue Kirche – in Stetten am kalten Markt. Ursprünglich war das Konzert in Schwenningen geplant.

Auf dem Programm stehen alte Meister

Am Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr ist es soweit. Die zehn Sängerinnen und Sänger des Ensembles bringen ein farbenprächtiges Programm mit. Sie singen im Chor und auch als Solisten ein Programm mit alten Meistern aus dem 17. Jahrhundert. Namen, die heute zumeist unbekannt sind, geben die Gelegenheit sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Zwei Lesungen geplant

Thomas Selle aus Hamburg erzählt die Weihnachtsgeschichte musikalisch. Andreas Hammerschmidt aus Zittau gibt den festlichen Rahmen mit vielseitiger Weihnachtsmusik und eine gesungene Liturgie zusammen mit zwei Lesungen verbindet alles zu einem Ganzen. Für Glanz sorgen die vier Musikerinnen der Blockflöten-Kumpaney und die Mitglieder des Heinrich-Schütz-Consorts, alles ausgewiesen Fachleute auf dem Gebiet „Alte Musik“, begleiten auf Geigen, Cello, Violone, Fagott und Orgel in barocker Bauart.

Der Eintritt ist frei

Die evangelische Kirchengemeinde Stetten am kalten Markt und die Auferstehungsmusik Überlingen zusammen mit Bezirkskantor Thomas Rink, laden alle Interessierten zu dieser liturgischen Abendmusik ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Die Berufsmusiker erhalten natürlich ein angemessenes Honorar, daher wird am Ausgang der Kirche um eine Spende gebeten.