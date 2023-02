Stetten am kalten Markt vor 4 Stunden

Leistung der Dorfgemeinschaft Storzingen großartig und überwältigend

Der Zusammenhalt der Vereine in dem Teilort von Stetten am kalten Markt stimmt. Die Dorfgemeinschaft blickt auf ein erfolgreiches Mammutprogramm zurück und will nach einer Erholungsphase 2024 wieder richtig Gas geben.