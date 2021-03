Stetten am kalten Markt vor 2 Stunden

Kreuzweg der evangelischen Kirchengemeinde für Kinder an Ostern

Die evangelische Kirchengemeinde in Stetten am kalten Markt lädt Kinder und ihre Eltern am Gründonnerstag und Karfreitag ein, den Kreuzweg Jesu bei einem Rundgang selbst nachzuvollziehen.