„Klein, aber fein“, so könnte man den Katholischen Kirchenchor St. Kolumban Schwenningen beschreiben. Das vierstimmige Ensemble besteht derzeit lediglich aus 26 Sängern: vier Tenöre, vier Bässe, zehn Sopranistinnen und vier Alt-Sängerinnen. Neue Chorleiterin ist Britta Neher aus Straßberg. Insgesamt zählt der Kirchenchor 35 Mitglieder.

Höhepunkt der jüngsten Hauptversammlung des Chors waren zwei Ehrungen. Die Vorsitzende Petra Gutmann und Pfarrer Markus Manter ehrten Zita Steidle. Seit 1972 bringt sie sich als Alt-Sängerin ein. Zudem war sie von 2001 bis 2016 Beisitzerin. Seit 2016 ist sie stellvertretende Vorsitzende. Petra Gutmann überreichte ihr den silbernen Violinschlüssel und ernannte sie zum Ehrenmitglied. Ebenfalls eine nicht wegzudenkende Stimme und wertvolle Stütze des Kirchenchores ist Juliane Steidle. Sie ist seit 1952, also seit mehr als 70 Jahren, dabei.

Britta Neher, die viele Sänger als Glücksfall empfinden, dankte allen für die freundliche Aufnahme. Schon vor Monaten hatte sie sich bereit erklärt, den Kinderchor zu leiten. Britta Neher ist hauptberuflich Musiklehrerin an der Jugendmusikschule Zollernalbkreis. 13 Mädchen singen derzeit im neu strukturierten Kinderchor. Die Elternbeiträge für die musikalische Ausbildung an der Jugendmusikschule sponsert derzeit der Kirchenchor, das Geld stammt aus der noch von früheren Zeiten vorhandenen Kinderchorkasse. Roland Schreiyäck, Verwalter der beiden Kassen vom Kirchen- und vom Kinderchor, informierte: „Es ist noch genug Geld vorhanden für die Förderung des gesanglichen Nachwuchses in den nächsten Jahren.“

Die Anzahl der Auftritte des Kirchenchores bei Beerdigungen sei rückläufig, was wohl auch auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen sei. Schriftführerin Rita Bosch lobte Pfarrer Markus Manter für dessen wohltuende, herzliche Art und die Unterstützung. Die Vorsitzende Petra Gutmann dankte der Kirchengemeinde, der politischen Gemeinde Schwenningen sowie zahlreichen Spendern für deren Unterstützung. Bürgermeisterin Roswitha Beck, die als Sängerin im Chor mitwirkt, sagte: „Der Chor ist uns viel wert. Ich bin froh, dass Britta Neher zu uns gekommen ist.“ Die Chemie stimme, neue Motivation sei vorhanden und es gebe neue Ziele, vielleicht auch gemeinsame Auftritte mit dem Kinderchor.

Neue Sänger sind jederzeit willkommen. Geprobt wird freitags, 19.30 Uhr, im Pfarrheim Don Bosco. Weitere Informationen gibt die Vorsitzende Petra Gutmann, Telefon 0 75 79/5 71.