Die evangelische Kirchgemeinde Stetten a.k.M. bleibt auch in Zeiten des Coronavirus aktiv. Nach der Aktion mit den Malbüchern um die Ostertage, mit denen Kindern die Ostergeschichte näher gebracht wurde, folgen nun biblische Wundertüten: Sie sollen ein kleiner Ersatz für die beliebten Kindergottesdienste sein.

Normalerweise alle vier Wochen ökumenischer Kindergottesdienst

Normalerweise treffen sich Kinder zwischen drei und elf Jahren alle vier Wochen, um einen ökumenischen Kindergottesdienst zu feiern. Auch das Krippenspiel an Heiligabend sowie der Kinderkreuzweg werden vom Kindergottesdienstteam um Alexandra Seidel und Christine Spillecke ausgerichtet. „Aber leider können wir den Kindergottesdienst wegen der Pandemie derzeit nicht fortführen“, bedauert Seidel.

Schon Osteraktion der evangelischen Kirche kam gut an

Auch der Kinderkreuzweg fiel in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. „Doch unsere Aktion mit den Malbüchern wurde echt super angenommen“, freut sich Christine Spillecke. 151 Exemplare wurden in den Arkaden der blauen Kirche abgeholt: „Das hat uns natürlich bestärkt weiterzumachen.“ So hätten sie gespürt, dass es für die Kinder wichtig sei, den Glauben auch in der Pandemie zu leben: „Also haben wir uns auf den Weg gemacht und einen Kindergottesdienst für zu Hause entwickelt.“

Biblische Wundertüten hängen an einer Leine an der Kirche

Herausgekommen sei eine biblische Wundertüte: „Damit möchten wir den Kindern, ihren Freunden und Eltern ermöglichen, ein bisschen Kindergottesdienst zu Hause zu erleben.“ In den kommenden Wochen werden an der blauen Kirche kleine Tütchen an einer Leine aufgehängt, die abgeholt werden dürfen. Ab 3. Mai werden die Tütchen jeweils bis zum darauffolgenden Freitag hängen. Alle Kinder im Kernort, egal welcher Konfession, dürfen sich ein Tütchen abholen, den evangelischen Kindern in den Nachbargemeinden werden Tütchen zugeschickt.

Geschichten, Ausmalbilder, Bastelideen oder kleine Geschenke

In den Tüten sind je eine Geschichte von Jesus oder Gott, ein Ausmalbild, eine Bastelidee oder auch ein kleines Geschenk. Die Organisatorinnen hoffen, dass ihre Tütchen dazu beitragen, auch im kleinen Kreis der Familie Glauben zu leben: „Wir würden uns freuen, wenn wieder möglichst viele Kinder von unserem Angebot Gebrauch machen.“