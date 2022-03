Der Gemeinderat diskutierte den Haushaltsplan samt Satzung und Investitionsprogramm 2022. Der Schwenninger Haushalt hat sich in den vergangenen Jahren positiver als erwartet entwickelt.

Bevor in der Sitzung des Gemeinderates am 24. März 2022 der Haushaltsplan samt Satzung und Investitionsprogramm vom Gremium verabschiedet werden, ging es am Dienstagabend um die Einbringung und Beratung desselben. Für die verhinderte Bürgermeisterin