Stetten am kalten Markt vor 10 Stunden

Kasernenbaumeister Dieter Keller in der Kaserne in Stetten am kalten Markt verabschiedet

Dieter Keller geht nach 31 Jahren in den Ruhestand. Er war als Kasernenbaumeister an Baumaßnahmen in den Kasernenanlagen in Stetten am kalten Markt und Meßstetten in Höhe von rund für rund 750 Millionen Euro beteiligt.