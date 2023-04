Ein 19-Jähriger verletzte sich in der Nacht zum Karfreitag bei einem Alleinunfall leicht. Vermutlich stand der junge Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

