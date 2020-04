von Gerd Feuerstein

Jugendliche in der Heuberggemeinde bieten älteren Mitbürgern und besonders gefährdeten Personen Hilfe durch Einkaufsdienste oder auch Gänge zur Apotheke an. „Für ältere und gefährdete Person, die in diesen lausigen Zeiten das Haus nicht verlassen können und sollen, stehen unsere Landjugendgruppen Gewehr bei Fuss“, sagt Lorenz Halder. Der Vorsitzende der Stettener Landjugendgruppe ist froh, dass sich in allen Stettener Ortsteilen Jugendliche, Vereine und Organisationen zur Verfügung stellen, um denjenigen unter die Arme zu greifen, die derzeit „einfach zuhause bleiben“ sollten.

So helfen in Stetten sowohl die Landjugend als auch die Ledigen Nusplinger, wenn Not am Mann ist. In Frohnstetten stehen neben der Landjugend auch die Damen der SGM Heuberg und Mitglieder des Sportvereins für Hilfe bereit, während sich in Storzingen und Glashütte ebenfalls die Landjugendgruppen zur Verfügung stellen, wobei der Einsatz in Glashütte über die Ortschaftsverwaltung koordiniert wird.

Wunschgemäß werden die bestellten Waren bis zur Haustür gebracht. | Bild: Feuerstein, Gerd

SKverbindet Wer kann mir erklären, wie ich über mein Handy ein Videotelefonat mit den Enkeln führe? Wer kann mir Lebensmittel mitbringen? Diese Fragen stellen sich derzeit viele Menschen in unserer Region. Zugleich gibt es bei uns zahlreiche Personen, die gerne helfen wollen. Beide Seiten bringt der SÜDKURIER mit dem neuen Angebot #SKverbindet zusammen. Auf einer Internetseite können Hilfswillige anbieten, wo sie mit anpacken wollen. Die Kontaktdaten veröffentlichen wir dann, so dass sich Hilfesuchende direkt an Nachbarn wenden können. Das Angebot ist kostenfrei und basiert auf der Idee des Ehrenamts. Wer Hilfe braucht oder Hilfe leisten will, liest über das Angebot des Medienhauses im SÜDKURIER oder auf: http://www.skverbindet.de

„Wir alle sorgen gerne dafür, dass die gewünschten Einkäufe getätigt werden, und die Menschen mit allem, was sie brauchen beliefert werden“, so Halder. Dafür sei das Vorhalten einer Einkaufsliste natürlich von Vorteil. Wer sich bei den jeweiligen Ansprechstellen melde, werde darüber informiert, wie der Einkauf ablaufe: „Dabei achten wir natürlich auf die entsprechenden Hygienevorschriften“, erklärt Hannah Ruf, die den Einkaufsdienst für Stetten koordiniert. Das das Angebot ist natürlich umsonst, erklären Hannah Ruf und Helfer Lorenz Halder, die gemeinsam die jüngsten Einkäufe erledigten.

Wer Bedarf hat, kann sich an folgende Ansprechpartner vor Ort wenden: in Stetten a.k.M./Nusplingen unter Tel. 01 52/32 16 07 22 an Hannah Ruf, in Frohnstetten unter Tel. 01 72/7 19 85 26 an Jenny Ritter, in Glashütte unter Tel. 01 73/8 66 12 32 an Alexandra Beer sowie in Storzingen unter Tel. 01 52/06 32 18 30 an Alexander Mors.