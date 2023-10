Rund 160 Zuschauer waren in der Hauptstraße unterhalb des Gasthauses „Adler“ versammelt, als am Sonntag um 13.30 Uhr die Sirene das Signal für die Hauptübung der Jugendfeuerwehr gab. Kommandant Marcus Siber freute sich über die stattliche Anzahl der Besucher und informierte über den Übungsablauf.

Die Nachwuchsretter kamen mit drei Fahrzeugen: Gerätewagen Transport (GWT) Löschfahrzeug 20 (LF 20) und Mannschaftstransportwagen (MTW). Einsatzleiter war Jugendfeuerwehrwart Steffen Beck, der von den Gruppenführern Ben Graf und Moritz Siber unterstützt wurde. Christine Siber, Maximilian Fritz und Valentin Gutmann unterstützten seitens der Einsatzabteilung. Die Übungsannahme: Durch einen Kurzschluss in einem Elektrogerät war in der Garage der Hauptstraße 35 Feuer ausgebrochen, das sich in Abwesenheit der Hausbewohner unbemerkt ausbreitete. Die Brandbekämpfung wurde von außen und innen unter Atemschutz vorgenommen. Wegen der schnellen Brandausbreitung wurde ein massiver Löschangriff mit mehreren Löschtrupps durchgeführt. Außerdem wurden Riegelstellungen zu benachbarten Gebäuden aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Unter den Beobachtern waren Bürgermeisterin Roswitha Beck und Gemeinderäte. „Unsere Jugendfeuerwehr kann sich sehen lassen“, freute sich Beck. „Sie sind unser ganzer Stolz“, ergänzte Kommandant Marcus Siber. Den Ausbildern gelte großer Dank. Nach Übungsende stellte sich die Jugendfeuerwehrwehr mit Steffen Beck und Helfern auf und wurden mit Applaus von den Zuschauern belohnt.

Im Saal des Feuerwehrhauses wurden den Gästen ein reichhaltiges Kuchenbüfett und Kaffee serviert. Die leckeren Heuberger Kirbe-Küchle gab es ebenfalls. In der Fahrzeughalle spielte die Musikkapelle Schwenningen den Nachmittag über Polka-, Marsch- und Unterhaltungsmusik. Gut eine Stunde dauerte die traditionelle Kirbe-Verlosung, für die mehr als 150 Sachpreise oder Gutscheine von der Schwenninger Geschäftswelt gestiftet wurden. Den Hauptgewinn, einen Hammel, gewann der Besitzer der Losnummer 490, der nicht anwesend war.