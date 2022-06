Stetten am kalten Markt vor 2 Stunden

Jetzt ist in Stetten a.k.M Bereitschaft und Mut zur Umsetzung gefragt

Acht Studierende haben ein Zukunftskonzept für die Gemeinde erarbeitet, das sie an der Hochschule in Sigmaringen vorstellten. Eine Idee ist, dass Goreth-Haus zum zentraler Treffpunkt in Stettens zu machen.