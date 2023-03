Irndorf – Bei Alba findet am Sonntag, 19. März, wieder ein Infosonntag statt. Das Möbel- und Einrichtungshaus in Irndorf auf der Schwäbischen Alb öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Besucher können sich umfassend über Einrichtung und Raumgestaltung informieren. Die hauseigene Cafeteria wird für die Kunden geöffnet sein, und im Eingangsbereich zeigt die Firma Ringana ihre Produkte.

Beim Infosonntag gibt es allerlei Neuheiten zu entdecken. Zu den eigenen Modellen hat Alba einige neue Marken ins Sortiment aufgenommen, darunter den Möbelhersteller Stiegelmeyer mit seinen Komfortbetten und das Küchenunternehmen Häcker. „Von beiden Firmen werden am Sonntag Berater vor Ort sein“, so Geschäftsführer Gebhard Herrmann.

Auf rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mangelt es nicht an Inspirationen für die eigenen vier Wände, egal ob Küche, Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer. Vom Schlafzimmer aus Zirbenholz über das Bett mit Liftfunktion bis hin zu hochwertige Waben-Plissees, die beim Energiesparen helfen. Die Plissees haben nämlich eine isolierende Beschichtung an der Außenseite.

Das Angebot umfasst nicht nur Polstermöbel und Schlafsysteme, sondern auch Heimtextilien, Bodenbeläge sowie Licht- und Sonnenschutz. Handwerkliche Qualität und die Nachhaltigkeit der Produkte sind Albas Markenzeichen. „Wir verwenden, wo es geht, Recyclingmaterialien. Nicht verkaufte Vinylbeläge geben wir in die Wiederverwertung“, nennt Herrmann als Beispiele.

Die Herstellung von Möbeln nach individuellen Kundenwünschen und unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte gehört zu Albas Kernkompetenz. „Schlafen und Sitzen nach Maß“ lautet die Devise. „Wir können einige hundert Ledersorten anbieten und über 2000 verschiedene Bezugsstoffe“, erzählt Steffen Herrmann, ebenfalls Geschäftsführer.

Hergestellt werden die Möbel vor Ort in der eigenen Produktionsstätte und nach Möglichkeit mit hochwertigen Materialien aus der Region. „Bei den Matratzen stammen 95 Prozent des Materials aus Baden-Württemberg.“ Wenn es um orthopädisch gesundes Liegen geht, berät geschultes Fachpersonal die Kunden individuell. „Durch unterschiedliche Härtegrade und Formen findet jeder das für ihn passende Schlafsystem“, versichert Herrmann.

Vom Bodenbelag über die Möblierung und Fensterdekoration bis hin zur Deckengestaltung: Alba ist in der Lage, alles aus einer Hand zu liefern. „Wir bieten zum Beispiel sämtliche Bodenbeläge an: Holzparkett, Vinyl, Laminat, Teppich, Kork, Linoleum und PVC. Im Dekostudio steht den Kunden das komplette Programm an Vorhängen, Gardinen, Plissees, Rollläden und Markisen zur Verfügung.“

Tapezieren, Streichen und das Verlegen von Böden gehört ebenso zum Leistungskatalog wie die Anfertigung von Vorhängen und Gardinen in der hauseigenen Näherei. Auch Reparaturarbeiten wie das Abschleifen und Versiegeln von Parkett werden von Alba ausgeführt.