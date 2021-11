Der Gemeinderat von Stetten am kalten Markt befürwortet die Erschließung von „Oberöschle III“. Es könnten insgesamt 14 Bauplätze entstehen. Die Erschließung des Neubaugebietes soll im zweiten Halbjahr 2022 beginnen und wird voraussichtlich rund 800 000 Euro kosten. Mit einem Bauplatzpreis in Höhe von rund 95 Euro je Quadratmeter ist zu rechnen.

Neben der Schelmengrube hat sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung in der Hohenzollernhalle auch mit dem Bebauungsplan „Oberöschle III“ in Unterglashütte befasst. Wie Bürgermeister Maik Lehn in der Sitzung wissen ließ, plane die