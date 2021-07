Stetten am kalten Markt vor 16 Stunden

Im zweiten Anlauf soll es mit der Preisverleihung für das Stettener Sommertheater klappen

Das Sommertheater in Stetten am Kalten Markt erhält bekanntlich das den Kulturpreis des Kreises Sigmaringen. Wegen Corona fiel die Verleihung im vergangenen Jahr aus. Jetzt ist ein neuer Termin festgelegt. Die Verleihung soll im Schlosshof am Freitag, 23. Juli stattfinden.