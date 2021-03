von Gerd Feuerstein

Eine hochkarätige Ehrung hat der Stettener SPD-Ortsvereinsvorsitzende Walter Sambil vor wenigen Tagen gegenüber Horst Philipp ausgesprochen. Stolze 45 Jahre hält der 81-jährige Pensionär den Sozialdemokraten bereits die Stange, wofür er nun mit einer Urkunde samt Ehrennadel und diversen Präsenten der Partei geehrt wurde. Leider hatte der Gesundheitszustand des langjährigen Parteimitglieds die Ehrung bei der letzten Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins nicht zugelassen. Dazu hatten die Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie eine frühere Aushändigung der Ehrung verhindert, die eigentlich Ende des Jahres 2020 auszusprechen gewesen wäre.

1966 nach Stetten versetzt

Umso erfreuter war Sambil, dass er die Ehrung nun überreichen konnte. Im kleinen Familienkreis nutzte er die Gelegenheit, die Eckdaten des Geehrten kurz Revue passieren zu lassen, der im Juni 1940 in Berlin das Licht der Welt erblickt hatte und mit der Familie zunächst im Elsass und ab 1944 in Heiterheim bei Freiburg aufwuchs. Nach dem Schulbesuch absolvierte Horst Philipp eine Lehre als Schriftsetzer beim bekannten Herder-Verlag in Freiburg. Nach einer Weiterbildung in der Höheren Handelsschule trat er in den Dienst der Wehrbereichsverwaltung Freiburg, und wurde nach deren Auflösung 1966 auf den Heuberg nach Stetten a.k.M. versetzt.

Soziales Engagement auch beim VdK

Im September 1975 trat Philipp in die SPD ein, bei der er im Stettener Ortsverein zahlreiche Funktionen im Vorstand ausübte und bis vor wenigen Jahren als Revisor fungierte. Sein soziales Engagement sei auch in seiner Arbeit als Vorsitzender des hiesigen VdK-Ortsvereins zum Ausdruck gekommen, würdigte Walter Sambil die Verdienste des Jubilars, ehe er diesem die Ehrenurkunde überreichte, die von den beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans unterzeichnet war.

Ein kurzer, politischer Ausblick auf die bevorstehende Landtagswahl durfte nicht fehlen, bevor man sich mit den besten Wünschen in Sachen Gesundheit wieder von einander verabschiedete: „Mein nächstes Ziel sind jetzt die 50 Jahre in der SPD„, schmunzelte der Jubilar.